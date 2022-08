Addio a Flavia Bonaventura, più di 1000 persone per l’ultimo saluto con la voce di Gianluca Ginoble (Di sabato 27 agosto 2022) Più di mille persone ieri, si sono presentate nella piazza del municipio a Roseto degli Abruzzi per dare l’ultimo saluto a Flavia Bonaventura, travolta e uccisa da un automobilista ubriaco. I genitori di Flavia, i suoi amici, i parenti ma anche tutti gli abitanti del paese si sono ritrovati, davanti alla bara per questo Addio, tra palloncini bianchi e le dolcissime parole delle amiche della ragazza. Sono scioccate, sono tutti distrutti, una ragazza così giovane che viene uccisa senza un perchè. E ieri, la commozione è stata tanta. Tra i momenti più toccanti della cerimonia, anche quello che ha visto protagonista Gianluca Ginoble. Il cantante del trio Il Volo, è legatissimo alla sua terra e al suo paese e lo ha dimostrato anche ieri, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 27 agosto 2022) Più di milleieri, si sono presentate nella piazza del municipio a Roseto degli Abruzzi per dare, travolta e uccisa da un automobilista ubriaco. I genitori di, i suoi amici, i parenti ma anche tutti gli abitanti del paese si sono ritrovati, davanti alla bara per questo, tra palloncini bianchi e le dolcissime parole delle amiche della ragazza. Sono scioccate, sono tutti distrutti, una ragazza così giovane che viene uccisa senza un perchè. E ieri, la commozione è stata tanta. Tra i momenti più toccanti della cerimonia, anche quello che ha visto protagonista. Il cantante del trio Il Volo, è legatissimo alla sua terra e al suo paese e lo ha dimostrato anche ieri, ...

