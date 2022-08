Winks Sampdoria, accordo vicino: tutti i dettagli dell’affare (Di venerdì 26 agosto 2022) Winks verso il sì alla Sampdoria. Il centrocampista arriverà in prestito dal Tottenham: tutti i dettagli dell’affare Harry Winks potrebbe presto unirsi alla Sampdoria. Dopo alcuni giorni di riflessione, il centrocampista inglese classe ’96 appare infatti orientato a dire di sì alla proposta dei liguri. Secondo quanto riferito da Sampnews24.com, in caso di fumata bianca Winks si trasferirà a Genova in prestito oneroso con diritto di riscatto. Gran parte dell’ingaggio verrà coperta dal Tottenham, proprietario del cartellino. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 26 agosto 2022)verso il sì alla. Il centrocampista arriverà in prestito dal Tottenham:Harrypotrebbe presto unirsi alla. Dopo alcuni giorni di riflessione, il centrocampista inglese classe ’96 appare infatti orientato a dire di sì alla proposta dei liguri. Secondo quanto riferito da Sampnews24.com, in caso di fumata biancasi trasferirà a Genova in prestito oneroso con diritto di riscatto. Gran parte dell’ingaggio verrà coperta dal Tottenham, proprietario del cartellino. L'articolo proviene da Calcio News 24.

