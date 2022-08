Un drone DJI Mavic Mini 3 è riuscito a scalare l’Everest | le sue incredibili riprese in cima al mondo

(Di venerdì 26 agosto 2022) Ildi DJI, ossia il3, èsenza nessun problema. In che maniera èa compiere questa impresa? Le foto che ha scattato sono stupefacenti – Computermagazine.itIl DJI3, con la nuova architettura C1, ha potuto riprendere una visione aerea del monte Everest a oltre 8800 metri di quota. Un’impresa che attualmente non ha precedenti, secondo quanto riportato dalla stessa società di creazione. Il video è pubblico e può essere reperito facilmente su internet, tuttavia ciò che sconvolge sono leimmagini a cui si può avere accesso in ogni momento. La vicenda ha avuto luogo anche grazie alla collaborazione dell’organizzazione fotografica cinese chiamata 8KRAW, che si basa su una ...

A meno di un anno dall'annuncio dell'action camera DJI Action 2, DJI ha presentato nelle scorse ore il nuovo drone DJI Avata e il visore DJI Goggles 2, insieme al DJI Motion Controller, che insieme garantiscono un'esperienza di volo immersiva in prima persona. Il punto forte della nuova proposta è l'esperienza di volo in prima persona. Il drone DJI Avata e il visore DJI Goggles 2 sfruttano la l'impareggiabile tecnologia di DJI per offrire voli mozzafiato con una visuale immersiva. E stato appena presentato ed è già nata una petizione online su DJI AVATA, il drone CineWhoop di nuova generazione DJI. Per essere precisi, la petizione riguarda i nuovi Goggles 2 forniti in dotazione.