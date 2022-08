Samaritan, la recensione: Sylvester Stallone supereroe in crisi nera. Altro che Marvel... (Di venerdì 26 agosto 2022) La recensione di Samaritan: Sylvester Stallone si cala nei panni di un ex supereroe lacerato dal rimorso nel film disponibile su Prime Video dal 26 agosto. Viso solcato dalle rughe, un'ombra di barba bianca, abiti da lavoro. L'(anti)eroe di Sylvester Stallone se ne va in giro con il cappuccio calato sulla testa rovistando nella spazzatura in cerca di oggetti da riparare. Come mette in luce la recensione di Samaritan, disponibile su Prime Video dal 26 agosto, a contrastare lo strapotere dei supereroi patinati della Marvel ci pensa Julius Avery col suo cinecomic sporco e realistico. Banditi quartier generali di lusso, calzamaglie e mantelli, la pellicola originale scritta da Bragi F. Shut e prodotta dallo ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 26 agosto 2022) Ladisi cala nei panni di un exlacerato dal rimorso nel film disponibile su Prime Video dal 26 agosto. Viso solcato dalle rughe, un'ombra di barba bianca, abiti da lavoro. L'(anti)eroe dise ne va in giro con il cappuccio calato sulla testa rovistando nella spazzatura in cerca di oggetti da riparare. Come mette in luce ladi, disponibile su Prime Video dal 26 agosto, a contrastare lo strapotere dei supereroi patinati dellaci pensa Julius Avery col suo cinecomic sporco e realistico. Banditi quartier geli di lusso, calzamaglie e mantelli, la pellicola originale scritta da Bragi F. Shut e prodotta dallo ...

