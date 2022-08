Provenzano chiama a raccolta gli elettori di sinistra: 'Sarà un'elezione di portata storica' (Di venerdì 26 agosto 2022) Il vicesegretario del Pd Giuseppe Provenzano, durante la presentazione dei candidati alle regionali a Palermo, ha parlato della prossima contesa elettorale che - a suo dire - Sarà un'elezione di ... Leggi su globalist (Di venerdì 26 agosto 2022) Il vicesegretario del Pd Giuseppe, durante la presentazione dei candidati alle regionali a Palermo, ha parlato della prossima contesa elettorale che - a suo dire -un'di ...

SignorAldo : RT @globalistIT: - globalistIT : - italy983 : @AldoSciara @Giammy3195 @AlessioParodi6 Mica solo lui eh. C'è la ragazza che non ricordo come si chiama. Poi Proven… - pablo__liberal : @FrancaMassi @gabrieligm @RuoteF @alebarbano @EnricoLetta @StefanoCeccanti Per seguirti dovrei studiare astronomia,… -