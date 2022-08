Moderna fa causa a Pfizer/BioNtech per aver copiato la tecnologia mRna brevettata (Di venerdì 26 agosto 2022) L'azienda farmaceutica statunitense accusa il colosso di aver copiato due tipi di proprietà intellettuale il cui sviluppo risale al 2010. Sorpresa da tali accuse, Pfizer si prepara a controbattere Leggi su vanityfair (Di venerdì 26 agosto 2022) L'azienda farmaceutica statunitense accusa il colosso didue tipi di proprietà intellettuale il cui sviluppo risale al 2010. Sorpresa da tali accuse,si prepara a controbattere

