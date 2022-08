L’insostenibile pesantezza dello spinello

Leggi su panorama

(Di venerdì 26 agosto 2022) Quella che oggi circola sul mercato non è più la «solita» erba: negli ultimi anni le percentuali di Thc, la componente psicoattiva, sono aumentate in maniera abnorme. Questo comporta rischi elevati di psicosi e di danni (anche irreversibili) al cervello dei giovanissimi. Non c’è legalizzazione della cannabis che tenga. Dimenticatevi quell’aura vagamente romantica e post-sessantottesca che ancora aleggia attorno all’uso di spinelli, marijuana in ogni sua forma, cristalli, olii, shatter, wax e mille altre specialità che si trovano sui mercati illegali. Mentre in Italia prosegue il dibattito sulla legalizzazione, i cannabinoidi del Terzo millennio, dietro l’aspetto spesso accattivante, nascondono conseguenze drammatiche: psicosi, delirio, allucinazioni, suicidi. E anche omicidi, causati dalla violenza incontenibile diretto effetto di prodotti che «bruciano il cervello». Non si tratta di ...