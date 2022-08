L’Equipe: l’esperienza di Milik al Marsiglia non può che essere considerata un fallimento (Di venerdì 26 agosto 2022) Doveva essere la soluzione giusta, per il Marsiglia, invece lascerà il club “lasciandosi alle spalle amarezza e frustrazione”. Lo scrive L’Equipe, a proposito di Arkadiusz Milik, passato alla Juventus. “In 18 mesi in Ligue 1, il numero 9 ha avuto un inizio molto promettente, un infortunio costoso, poi una complicata stagione 2021-22 dove non è mai riuscito a imporsi”. Un’esperienza che “difficilmente può essere considerata come qualcosa di diverso da un fallimento”. Il filo rosso dell’esperienza dell’attaccante al Marsiglia resterà il suo rapporto con Jorge Sampaoli, scrive il quotidiano francese: “fedele al gioco di posizione, l’allenatore non ha mai deviato dalle sue idee di gioco per adattarle al suo giocatore. Una configurazione ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 26 agosto 2022) Dovevala soluzione giusta, per il, invece lascerà il club “lasciandosi alle spalle amarezza e frustrazione”. Lo scrive, a proposito di Arkadiusz, passato alla Juventus. “In 18 mesi in Ligue 1, il numero 9 ha avuto un inizio molto promettente, un infortunio costoso, poi una complicata stagione 2021-22 dove non è mai riuscito a imporsi”. Un’esperienza che “difficilmente puòcome qualcosa di diverso da un”. Il filo rosso deldell’attaccante alresterà il suo rapporto con Jorge Sampaoli, scrive il quotidiano francese: “fedele al gioco di posizione, l’allenatore non ha mai deviato dalle sue idee di gioco per adattarle al suo giocatore. Una configurazione ...

