Il prezzo di Xbox Series X e S non aumenterà (per ora) (Di venerdì 26 agosto 2022) Un portavoce di Microsoft rassicura gli utenti: Xbox Series X e Xbox Series S non aumenteranno di prezzo, in nessuna parte del mondo. Il messaggio è rassicurante, ma è difficile immaginare che i prossimi mesi non avranno un impatto anche sui listini dell’azienda americana... Leggi su dday (Di venerdì 26 agosto 2022) Un portavoce di Microsoft rassicura gli utenti:X eS non aumenteranno di, in nessuna parte del mondo. Il messaggio è rassicurante, ma è difficile immaginare che i prossimi mesi non avranno un impatto anche sui listini dell’azienda americana...

Digital_Day : Microsoft non risponde alla mossa di Sony e sceglie di non aumentare il prezzo della Xbox. Almeno per il momento - androidworldit : Per il momento il prezzo di Xbox Series X e Series S non è destinato ad aumentare. - gigibeltrame : Aumento prezzo PS5: Microsoft, nessuna variazione per Xbox Series S/X #digilosofia - Console_Tribe : Microsoft aumenterà il prezzo di Xbox Series X|S come PS5? Improbabile secondo un analista - - Nextplayer_it : Il prezzo di Xbox Series X/S non cambierà dopo l'aumento di quello di PS5 -