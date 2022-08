Il Papa prega per Darya Dugin. Reazione “senza precedenti” di Kiev (Di venerdì 26 agosto 2022) Con qualche ora di ritardo, anche la grande stampa si è accorta del gelo sceso tra Kiev e la Santa Sede. Il nostro sito lo aveva registrato sin da subito, poco dopo l’udienza generale del 24 agosto – giorno dell’Indipendenza dell’Ucraina – quando il Papa aveva dedicato un pensiero alla morte di Darya Dugin, la figlia dell’ideologo russo saltata in aria su una bomba. La morte di Darya Dugin I fatti sono noti. Qualche giorno fa Dugina viene uccisa di rientro da un festival cui aveva partecipato col padre. Una bomba, piazzata sotto la sua Totyota, non le lascia scampo. È il primo attentato di questo livello condotto su territorio russo e direttamente collegato alla guerra in Ucraina. L’obiettivo dell’attentato pare fosse Alexsandr Dugin, considerato la ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 26 agosto 2022) Con qualche ora di ritardo, anche la grande stampa si è accorta del gelo sceso trae la Santa Sede. Il nostro sito lo aveva registrato sin da subito, poco dopo l’udienza generale del 24 agosto – giorno dell’Indipendenza dell’Ucraina – quando ilaveva dedicato un pensiero alla morte di, la figlia dell’ideologo russo saltata in aria su una bomba. La morte diI fatti sono noti. Qualche giorno faa viene uccisa di rientro da un festival cui aveva partecipato col padre. Una bomba, piazzata sotto la sua Totyota, non le lascia scampo. È il primo attentato di questo livello condotto su territorio russo e direttamente collegato alla guerra in Ucraina. L’obiettivo dell’attentato pare fosse Alexsandr, considerato la ...

