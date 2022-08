Grande Fratello Vip, colpo di scena clamoroso: neanche è iniziato e già i concorrenti abbandonano (Di venerdì 26 agosto 2022) Il Grande Fratello Vip si prepara a tornare con una nuova edizione che partirà tra qualche settimana su Canale 5. Al momento però un angosciante quesito turba la produzione. Quale? Ancora qualche settimana di attesa e la fatidica porta rossa si riaprirà. Chi entrerà nel loft di Cinecittà non è ancora dato sapere con certezza, ma su questo aspetto sta lavorando Alfonso Signorini. E tanto basta. Logo-Grande-Fratello-VIP-Altranotizia.it-(Fonte: Google)Al momento però lo stesso conduttore del reality più seguito, e l’intera produzione, hanno altro per la testa. Perché un serio problema si è aggiunto nelle ultime settimane. Un problema dalla non facile soluzione. Di cosa si parla? Grande Fratello Vip Forse è stato un problema sottovalutato, oppure, ed è l’ipotesi più ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 26 agosto 2022) IlVip si prepara a tornare con una nuova edizione che partirà tra qualche settimana su Canale 5. Al momento però un angosciante quesito turba la produzione. Quale? Ancora qualche settimana di attesa e la fatidica porta rossa si riaprirà. Chi entrerà nel loft di Cinecittà non è ancora dato sapere con certezza, ma su questo aspetto sta lavorando Alfonso Signorini. E tanto basta. Logo--VIP-Altranotizia.it-(Fonte: Google)Al momento però lo stesso conduttore del reality più seguito, e l’intera produzione, hanno altro per la testa. Perché un serio problema si è aggiunto nelle ultime settimane. Un problema dalla non facile soluzione. Di cosa si parla?Vip Forse è stato un problema sottovalutato, oppure, ed è l’ipotesi più ...

Corriere : Rita Dalla Chiesa: salta il Grande Fratello Vip per candidarsi con Forza Italia - moonchild_fede : RT @soyymarti: io quel 19 settembre non potevo guardare il grande fratello? MA CHI SEGUO?! - infoitcultura : Adriana Volpe racconta la verità sulla sua esclusione dal Grande Fratello Vip - iamsalvonic : @Gi01992 E con Grande Fratello Vip e Amici? - _rebeccaxx_ : RT @soyymarti: io quel 19 settembre non potevo guardare il grande fratello? MA CHI SEGUO?! -