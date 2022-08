Franck Dubosc torna alla regia con Rumba Therapy | una commedia al ritmo di musica

Leggi su spettacolo.eu

(Di venerdì 26 agosto 2022) in arrivo nelle sale italiane: nel cast Louna Espinosa, al suo primo ruolo da protagonistadietro la macchina da presa, dopo il debutto del 2018 di Tutti in piedi (da cui il remake italiano Corro da te), conaldidall’8 settembre al cinema distribuito da Lucky Red. Affiancato dgiovanissima Louna Espinosa, nel suo primo ruolo da protagonista, Frankdirige se stesso nei panni di Tony, un uomo di cinquant’anni che ha ormai rinunciato a molti dei suoi sogni e allontanato gli affetti. Non è troppo tardi però per ritrovare la figlia di 20 anni che non ha mai conosciuto, a passo di danza Tony prova a entrare nella vita di Maria e a guadagnarsi un posto ...