Colpo di scena: il Pd trascina Conte in tribunale, esplode il caso (Di venerdì 26 agosto 2022) Nel Pd stanno messi davvero male. Siccome un'alleanza politica non regge - con la motivazione che hanno messo troppi impresentabili nelle loro liste, Conte dixit - hanno deciso di far causa al Movimento Cinque stelle. Che è reo di andarsene per conto suo alle regionali siciliane. L'atto d'accusa è averci ripensato. Quindi un partito arriva a lamentare un danno - una sorta di cessazione del lucro - e annuncia di andare al giudice civile. Se va bene tra una quindici d'anni sapremo l'esito, a meno che qualche toga rossa anticipi tutto a differenza di ciò che può accadere ai comuni cittadini alle prese con la "giustizia". È immaginabile la difesa pentastellata: "ma che cercate da noi? ", sarà il punto minimo di partenza. E poi "state alla larga con i vostri gaglioffi" e giù sbeffeggiando. Quali che siano i temi che le parti porranno sul tavolo, anche questo contribuisce al ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 26 agosto 2022) Nel Pd stanno messi davvero male. Siccome un'alleanza politica non regge - con la motivazione che hanno messo troppi impresentabili nelle loro liste,dixit - hanno deciso di far causa al Movimento Cinque stelle. Che è reo di andarsene per conto suo alle regionali siciliane. L'atto d'accusa è averci ripensato. Quindi un partito arriva a lamentare un danno - una sorta di cessazione del lucro - e annuncia di andare al giudice civile. Se va bene tra una quindici d'anni sapremo l'esito, a meno che qualche toga rossa anticipi tutto a differenza di ciò che può accadere ai comuni cittadini alle prese con la "giustizia". È immaginabile la difesa pentastellata: "ma che cercate da noi? ", sarà il punto minimo di partenza. E poi "state alla larga con i vostri gaglioffi" e giù sbeffeggiando. Quali che siano i temi che le parti porranno sul tavolo, anche questo contribuisce al ...

