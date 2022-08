Cessione Samp | club in attesa tra Redstone e Di Silvio

(Di venerdì 26 agosto 2022) Una cordata si smonta, un’altra deve produrre un invito “reale”. Non si registrano accelerate sulla vendita delladoria, anzi. Come riporta il Secolo XIX, si è smontata ufficialmente il duo formato da Cerberus/. Cerberus, dopo avere pagato quasi un milione per la due diligence, ha inviato una lettera a Vidal, “liberandolo” da ogni vincolo, anche L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

... e per questo motivo il gruppo non ha ancora ricevuto la possibilità di accedere alla data room dove sono contenuti i conti e i numeri della. Secondo Il Secolo XIX Di Silvio avrebbe detto a ...