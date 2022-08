Britney Spears torna con un nuovo brano dopo sei anni: lancia «Hold Me Closer» con Elton John (Di venerdì 26 agosto 2022) dopo sei anni di pausa Britney Spears torna sul mercato. È uscita Hold Me Closer, la sua nuova canzone nonché duetto con Elton John, che unisce su una nuova base tre dei classici di quest’ultimo: Sir Elton – Tiny Dancer, The One e Don’t Go Breaking My Heart. Disponibile su tutte le piattaforme di streaming, il brano era stato progettato nel 2014, quando i due cantanti si sono incontrati per la prima volta al 22esimo Annual Elton John AIDS Foundation Academy Awards Viewing Party. «Sono assolutamente entusiasta di aver avuto la possibilità di lavorare con Britney Spears. È davvero un’icona, una delle più grandi popstar di tutti i tempi ... Leggi su open.online (Di venerdì 26 agosto 2022)seidi pausasul mercato. È uscitaMe, la sua nuova canzone nonché duetto con, che unisce su una nuova base tre dei classici di quest’ultimo: Sir– Tiny Dancer, The One e Don’t Go Breaking My Heart. Disponibile su tutte le piattaforme di streaming, ilera stato progettato nel 2014, quando i due cantanti si sono incontrati per la prima volta al 22esimo AnnualAIDS Foundation Academy Awards Viewing Party. «Sono assolutamente entusiasta di aver avuto la possibilità di lavorare con. È davvero un’icona, una delle più grandi popstar di tutti i tempi ...

RollingStoneita : Britney Spears e Elton John insieme: ascolta l’anteprima di ‘Hold Me Closer’ - RadioR101 : #R101News: #BritneySpears ed #EltonJohn in duetto in 'Hold me closer', in uscita venerdì 26 agosto ?? Ascolta qui l'… - radio5punto9 : Elton John e Britney Spears fuori oggi con 'Hold Me Closer' - ddlevermore : RT @WaitinForDemiIt: ?? Lovatics! “Hold Me Closer”, collaborazione fra Elton John e Britney Spears é disponibile ORA! É la prima canzone di… - taydojanation : RT @theestallionit: ??| L’ITALIA S’INCHINA, È TORNATA LA REGINA È disponibile ora su tutte le piattaforme digitali, il nuovissimo singolo d… -