Assicurazione viaggio, motivi per cui dovrebbe essere una priorità (Di venerdì 26 agosto 2022) Dopo il lungo periodo che ha tenuto il mondo intero immobile nella propria abitazione a causa dei lockdown per contrastare la diffusione del Covid-19, l’esigenza principale espressa dalla maggior parte di noi, dai giovani ai più anziani, è stata quella di ritornare a viaggiare. Sempre più compagnie aeree oppure hotel, B&B, etc, per far girare nuovamente l’economia hanno deciso di rispondere a questa esigenza imbandendo maggiori offerte last-minute per i voli oppure super offerte per i pernottamenti; quindi, gran parte dei viaggiatori, occasionali e non, di fronte ad un risparmio, al momento della richiesta di voler fare un’Assicurazione sul proprio viaggio, hanno deciso di rifiutare. Però, questo è accaduto perché si considera questa possibilità un extra, un optional, quando in realtà dovrebbe essere alla base di ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 26 agosto 2022) Dopo il lungo periodo che ha tenuto il mondo intero immobile nella propria abitazione a causa dei lockdown per contrastare la diffusione del Covid-19, l’esigenza principale espressa dalla maggior parte di noi, dai giovani ai più anziani, è stata quella di ritornare a viaggiare. Sempre più compagnie aeree oppure hotel, B&B, etc, per far girare nuovamente l’economia hanno deciso di rispondere a questa esigenza imbandendo maggiori offerte last-minute per i voli oppure super offerte per i pernottamenti; quindi, gran parte dei viaggiatori, occasionali e non, di fronte ad un risparmio, al momento della richiesta di voler fare un’sul proprio, hanno deciso di rifiutare. Però, questo è accaduto perché si considera questa possibilità un extra, un optional, quando in realtàalla base di ...

JunkiesOnAHigh : Quindi devo tagliare al minimo le spese e tenere i soldi da parte 800€ sono solo per l'aereo, dovrò fare l'assicura… - travel_edadfae : Consiglio del #DFAE: Per i viaggi all’estero vale sempre la pena di stipulare un’assicurazione viaggio completa. - GenovAeroporto : Viaggia sereno con Allianz. Acquista online la tua assicurazione di viaggio, grazie alla partnership con l'Aeroport… - Souvenirviaggio : ??NUOVO POST SUL BLOG #Consigli di viaggio Gli #inconvenienti durante un viaggio capitano, proteggiti con una… - Il_Paradroide : RT @Mario_Sacchi_PS: Domani partiamo per le vacanze e abbiamo deciso di fare una piccola assicurazione per possibili contrattempi mentre si… -