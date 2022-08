(Di venerdì 26 agosto 2022) ROMA - Tammy un gol, magari a Torino contro la rivale di sempre, per rimarginare una ferita sportiva che è stata aperta dieci mesi fa esanguina. Il tifoso romanista non chiede altro al suo ...

salvione : Abraham, quel gol alla Juve grida ancora vendetta - ZonaBianconeri : RT @sportli26181512: #Abraham, quel gol alla #Juve grida ancora vendetta: Torino lo ispira: il centravanti della #Roma ha un conto in sospe… - sportli26181512 : #Abraham, quel gol alla #Juve grida ancora vendetta: Torino lo ispira: il centravanti della #Roma ha un conto in so… - itscryang : @OminoViola poi se quel cesso di abraham iniziasse a segnare mi farebbe un favore - PagineRomaniste : Tammy lo sa, quel gol grida ancora vendetta #ASRoma #Abraham #JuveRoma #JuventusRoma #SerieA #CorrieredelloSport -

Corriere dello Sport

è già un'idolo del popolo giallorosso, forse perché nel suo primo anno ha vinto una coppa da protagonista con 9 gol in 13 presenze (nella bacheca di Trigoria un trofeo mancava da 14 anni) e ...... e nemmeno un indizio sui social, visto che l'ultimo post - silenzioso pure quello - risale a ""... perché per il momento, nella testa di Mou, il titolare indiscusso è. Dal Filadelfia a ... Abraham, quel gol alla Juve grida ancora vendetta ROMA - Tammy un gol, magari a Torino contro la rivale di sempre, per rimarginare una ferita sportiva che è stata aperta dieci mesi fa e ancora sanguina. Il tifoso romanista non chiede altro al suo cen ...Nelle prime due giornate di Serie A si sono sbloccati quasi tutti i bomber, alcuni attaccanti come Abraham e Giroud sono però ancora a secco ...