Serena Bortone l’accorato appello della conduttrice | “Ieri è stata uccisa…”

Leggi su kronic

(Di giovedì 25 agosto 2022)chiede che venga dato un riconoscimento a Maria Laura Zuccari, morta mentre aiutava una senzatetto. Era uscita di casa nonostante il maltempo che imperversava nella sua zona per mettere al riparo la senzatetto di cui si occupava quotidianamente, ma il suo gesto d’altruismo è culminato in una terribile tragedia. Maria Laura Zuccari, 68 anni, di Carrara, sapeva che nel parco viveva la giovane clochard e che avrebbe rischiato molto a rimanere all’esterno a causa dei fortissimi temporali e delle violente raffiche di vento che si sono abbattute sulla provincia di Massa-Carrara. Per questo, la donna aveva deciso di recarsi presso il parco Ugo La Malfa – in zona Avenza – per sincerarsi delle condizionisenzatetto, che veniva assistita da qualche tempo non solo dalla 68enne, ma anche da altre ...