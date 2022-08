Rubava i fedeli mentre pregavano al Santuario di Pompei | preso ladro seriale

Leggi su teleclubitalia

(Di giovedì 25 agosto 2022) Approfittava dei momenti di preghiera per derubare iall’interno deldi. Per questo motivo, un uomo, di cui non sono state diffuse le generalità, è finito ai domiciliari per furto con l’aggravante della destrezza. Furto aldiIl presunto borseggiatore è stato identificato grazie alle telecamere di sorveglianza. Le indagini L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.