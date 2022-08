Re-Think Circular Economy Forum torna a Taranto

(Di giovedì 25 agosto 2022) Roma, 25 ago. (Adnkronos) - Mancano poco meno di due mesi a 'Re-', per la seconda volta ail 3, 4 e 5 ottobre, negli spazi del Dipartimento Jonico dell'Università di Bari. L'economia circolareprotagonista dell'evento che mette insieme esperti, studiosi, aziende, start up e istituzioni, a vario titolo impegnati sui temi dell'innovazione e della sostenibilità. Viene confermata la modalità ibrida, in presenza e in remoto, per raccontare e illustrare i progetti più impattanti e promettenti realizzati nel territorio pugliese e non solo, nell'ambito dell'economia circolare. L'iniziativa avrà portata nazionale e internazionale, con un unico obiettivo: stimolare il cambiamento verso la circolarità. Sarà possibile partecipare a tutti gli eventi ...

Re -Economy Forum, edizione 2021 (FOTO) L'evento è organizzato da Tondo in collaborazione con Eurota Ets e ha come Main Partner Eni, società integrata dell'energia impegnata nella ...