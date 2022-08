Nicolò Zaniolo, spunta il flirt con l’ex corteggiatrice: il commento sorprende i fan (Di giovedì 25 agosto 2022) Il calciatore ventitreenne originario di Massa è stato accostato di recente ad una ex corteggiatrice di “Uomini e Donne”. Ecco la verità sul presunto flirt tra i due Purtroppo la sfortuna è tornata ad accanirsi contro il giocatore in forza all’A.S. Roma. Nel corso dell’ultimo match di campionato infatti, vinto per la cronaca dai giallorossi per una rete a zero contro la Cremonese, Zaniolo ha riportato un infortunio alla spalla. I tifosi del club della Capitale possono tuttavia tirare un sospiro di sollievo, visto che l’incidente avvenuto durante il primo tempo della partita di Serie A lo terrà lontano dal campo di gioco soltanto per tre settimane circa. Nicolò Zaniolo (Websource)Al termine della passata stagione Nicolò si è reso autore del goal che ha riportato un ... Leggi su kronic (Di giovedì 25 agosto 2022) Il calciatore ventitreenne originario di Massa è stato accostato di recente ad una exdi “Uomini e Donne”. Ecco la verità sul presuntotra i due Purtroppo la sfortuna è tornata ad accanirsi contro il giocatore in forza all’A.S. Roma. Nel corso dell’ultimo match di campionato infatti, vinto per la cronaca dai giallorossi per una rete a zero contro la Cremonese,ha riportato un infortunio alla spalla. I tifosi del club della Capitale possono tuttavia tirare un sospiro di sollievo, visto che l’incidente avvenuto durante il primo tempo della partita di Serie A lo terrà lontano dal campo di gioco soltanto per tre settimane circa.(Websource)Al termine della passata stagionesi è reso autore del goal che ha riportato un ...

