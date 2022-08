Nave militare greca in quarantena a Napoli: morta 19enne positiva al Covid (Di giovedì 25 agosto 2022) Focolaio Covid scoppiato a bordo di una Nave scuola della Marina militare greca, proveniente da Tunisi. La Nave è stata messa in quarantena nel porto di Napoli dall’Usmaf, l’Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera del ministero della Salute. Una militare di 19 anni è stata ricoverata d’urgenza nell’ospedale del Mare del capoluogo campano, ed è deceduta la scorsa notte: non sono state ufficializzate le cause della morte, ma la giovane è risultata positiva al Covid. Altri due giovani militari greci, un uomo e una donna entrambi di 21 anni, sono stati ricoverati nell’ospedale Cotugno di Napoli e sottoposti a tampone: le loro condizioni non sarebbero gravi. La Nave ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 25 agosto 2022) Focolaioscoppiato a bordo di unascuola della Marina, proveniente da Tunisi. Laè stata messa innel porto didall’Usmaf, l’Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera del ministero della Salute. Unadi 19 anni è stata ricoverata d’urgenza nell’ospedale del Mare del capoluogo campano, ed è deceduta la scorsa notte: non sono state ufficializzate le cause della morte, ma la giovane è risultataal. Altri due giovani militari greci, un uomo e una donna entrambi di 21 anni, sono stati ricoverati nell’ospedale Cotugno die sottoposti a tampone: le loro condizioni non sarebbero gravi. La...

