Monza: i convocati per l'Udinese, out in quattro, fuori anche Carlos Augusto (Di giovedì 25 agosto 2022) Il Monza ha diramato la lista dei convocati per la sfida in programma domani contro l'Udinese. Non ci saranno Pablo Marì, Andrea... Leggi su calciomercato (Di giovedì 25 agosto 2022) Ilha diramato la lista deiper la sfida in programma domani contro l'. Non ci saranno Pablo Marì, Andrea...

sportli26181512 : Monza: i convocati per l'Udinese, out in quattro, fuori anche Carlos Augusto: Il Monza ha diramato la lista dei con… - sportface2016 : #MonzaUdinese, i convocati di #Stroppa: out #Ranocchia e #DanyMota - ACMonza : Monza-Udinese: i convocati ?? ?? - sportli26181512 : Napoli, il benvenuto social della società ai nuovi acquisti: Ndombele, Raspadori e Simeone subito convocati da… - allgoalsnapoli : UFFICIALE - I 24 convocati di Spalletti per il Monza: prima per i 3 nuovi acquisti, out Fabian #forzanapolisempre… -