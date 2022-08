Mercoledì: Tim Burton spiega perché Jenna Ortega è la protagonista perfetta in una featurette (Di giovedì 25 agosto 2022) In una featurette dedicata alla serie Netflix Mercoledì Tim Burton commenta la scelta della protagonista Jenna Ortega. In una nuova featurette dedicata alla serie Netflix Mercoledì, Tim Burton spiega perché Jenna Ortega è la protagonista perfetta per lo show che rilancia le vicende degli Addams rilette attraverso la lente ironica e freak di Burton. "Mercoledì è la classica outsider, ovviamente. Vede le cose molto in bianco e nero, principalmente nero", spiega Tim Burton nel video. "Nelle incarnazioni passate era più cartoonesca. Quindi, in questa forma più lunga, ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 25 agosto 2022) In unadedicata alla serie NetflixTimcommenta la scelta della. In una nuovadedicata alla serie Netflix, Timè laper lo show che rilancia le vicende degli Addams rilette attraverso la lente ironica e freak di. "è la classica outsider, ovviamente. Vede le cose molto in bianco e nero, principalmente nero",Timnel video. "Nelle incarnazioni passate era più cartoonesca. Quindi, in questa forma più lunga, ...

NetflixIT : Caos, mistero e omicidio. MERCOLEDÌ, la nuova contorta serie dalla mente di Tim Burton, uscirà questo autunno. - NetflixIT : Catherine Zeta-Jones, Jenna Ortega, Luis Guzmán, and Isaac Ordonez sono i protagonisti di MERCOLEDÌ, la nuova serie… - ValentinaDAmic4 : Mercoledì: Tim Burton spiega perché Jenna Ortega è la protagonista perfetta in una featurette -… - glooit : Mercoledì: un video ci porta alla scoperta della serie Netflix di Tim Burton leggi su Gloo - NickCecca : RT @Radio105: Pronti per una nuova puntata di #105SPORTNEWS? L’appuntamento dedicato alla #SerieA TIM e al grande sport con @NickCecca in c… -