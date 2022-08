Luciano Pavarotti, da oggi la sua stella brilla sulla Walk of Fame di Hollywood (Di giovedì 25 agosto 2022) Luciano Pavarotti ha una stella sulla Walk of Fame di Hollywood: alla cerimonia, che si è svolta il 24 agosto 2022 al 7065 di Hollywood Boulevard, erano presenti la figlia del tenore, Cristina Pavarotti, la nipote Caterina (figlia di Cristina), il direttore musicale dell’Opera di Los Angeles James Conlon, e Cinzia Salvioli di Albedo Production. Luciano Pavarotti, il suo nome tra le stelle di Hollywood A quindici anni dalla sua morte, è stato inaugurato il grande omaggio per il tenore più conosciuto e amato nel mondo, Luciano Pavarotti. Dal 24 agosto anche il suo nome è su una stella della Walk Of Fame ... Leggi su dilei (Di giovedì 25 agosto 2022)ha unaofdi: alla cerimonia, che si è svolta il 24 agosto 2022 al 7065 diBoulevard, erano presenti la figlia del tenore, Cristina, la nipote Caterina (figlia di Cristina), il direttore musicale dell’Opera di Los Angeles James Conlon, e Cinzia Salvioli di Albedo Production., il suo nome tra le stelle diA quindici anni dalla sua morte, è stato inaugurato il grande omaggio per il tenore più conosciuto e amato nel mondo,. Dal 24 agosto anche il suo nome è su unadellaOf...

RaiNews : Un riconoscimento prestigioso alla memoria del tenore scomparso nel 2007, all'età di 71 anni. E' stato assegnato da… - Corriere : Luciano Pavarotti, inaugurata la stella sulla Walk of Fame a Hollywood - PgGrilli : RT @askanews_ita: La stella sulla Walk of fame per Luciano Pavarotti, le emozionanti immagini della cerimonia - ElveAngelic : RT @RaiNews: Un riconoscimento prestigioso alla memoria del tenore scomparso nel 2007, all'età di 71 anni. E' stato assegnato dalla Camera… - FabioPariante : RT @askanews_ita: La stella sulla Walk of fame per Luciano Pavarotti, le emozionanti immagini della cerimonia -