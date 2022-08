L’inquietante piano Pd | “Ridistribuiamo la ricchezza”

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 25 agosto 2022) Avete presente i piani quinquennali dell’Urss? Ecco, non siamo a quei livelli ma poco ci manca. Nei giorni scorsi Nicola Zingaretti, il fratello meno famoso della famiglia, ha diffuso un video sui suoi canali social passato (per fortuna) in sordina. Il cuore sta tutto in una frase, semplice eppure incredibilmente vera, sulla “differenza tra noi”, cioè la sinistra, e “la destra” (inteso come Fi, Lega e FdI). State a sentire: “Noi vogliamo crearee ridistribuirla all’insegna della giustizia”. Solo ad ascoltarla, mette i brividi. Però va dato atto a Zinga di essere stato sincero, di non aver coperto le proposte del Pd con finto liberalismo, con dichiarazioni d’amore per la libertà d’impresa. Quella del governatore del Lazio, candidato alle elezioni politiche del 25 settembre, è una sorta di operazione verità: se votate Pd sapete che vi aspetta “ridistribuzione ...