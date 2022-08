Lazio, Anas: chiusure notturne per lavori straordinari su strada. Info, orari e viabilità (Di giovedì 25 agosto 2022) Lazio. Inizia nuovamente il periodo degli interventi straordinari e dei lavori su strada. I prossimi ci saranno a partire da lunedì prossimo, 29 agosto. Gli interventi saranno effettuati esclusivamente in orario notturno, per evitare code, traffico e disagi per gli automobilisti continuamente in transito e per agevolare gli interventi stessi. Ecco tutte le Info direttamente da Anas. Le chiusure a partire da lunedì 29 agosto Le chiusure notturne sono previste, nello specifico nelle seguenti località: chiusura in orario notturno in A91 dello svincolo “Parco de Medici” in direzione Fiumicino chiusura in orario notturno sul GRA dello svincolo 30 “Roma Centro – Magliana EUR Leggi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 25 agosto 2022). Inizia nuovamente il periodo degli interventie deisu. I prossimi ci saranno a partire da lunedì prossimo, 29 agosto. Gli interventi saranno effettuati esclusivamente ino notturno, per evitare code, traffico e disagi per gli automobilisti continuamente in transito e per agevolare gli interventi stessi. Ecco tutte ledirettamente da. Lea partire da lunedì 29 agosto Lesono previste, nello specifico nelle seguenti località: chiusura ino notturno in A91 dello svincolo “Parco de Medici” in direzione Fiumicino chiusura ino notturno sul GRA dello svincolo 30 “Roma Centro – Magliana EUR Leggi ...

