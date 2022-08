(Di giovedì 25 agosto 2022) C'erano tutti per i funerali dia Montalbano , frazione di Fasano, nel Brindisino. I suoi superoi preferiti, i suoi compagni di scuola, gli amici di gioco, i giocatori delle scuole calcio ...

leggoit : #Brindisi Ivan, emozione e lacrime al funerale del bimbo di 7 anni: l'inchino di Hulk - emavecchiocuore : @ilrossonero94 @danipadu @Ivan_milanista @Spina14_acm Ma voi siete pazzi, ma che cazzo dite?! Sapete cosa vuol dire… -

leggo.it

Toccante la celebrazione di don Gianluca Dibello che nella sua omelia ha voluto sottolineare comenon è stato sconfitto dal male perché il male non vince mai. Ha sorriso fino all'ultimo il ...E' attesa inoltre la presenza del noto dj modicanoCappello. Haiduccii, come dicevamo prima, ... Parlare della Romania attraverso la musica mi riempie di gioia e di un'mai provata finora. ... Ivan, emozione e lacrime al funerale del bimbo di 7 anni: l'inchino di Hulk C’erano tutti per i funerali di Ivan a Montalbano, frazione di Fasano, nel Brindisino. I suoi superoi preferiti, i suoi compagni di scuola, gli amici di gioco, i giocatori delle ...RaggioloEstate2022 propone due serate dedicate alla musica dal vivo con le note dell’Ivan Elefante Quartet e della Filarmonica di Soci.