Giovane ferito a Napoli con tre colpi d'arma da fuoco (Di giovedì 25 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un Giovane di 19 anni è stato ferito con tre colpi di pistola ieri sera – poco dopo le 23 – in via Torricelli, nel quartiere napoletano di Pianura. Il Giovane sarebbe stato avvicinato da uno sconosciuto che aperto il fuoco, ferendolo ad una gamba e al tallone del piede destro. Soccorso, è stato portato da un familiare al pronto soccorso del vicino ospedale "San Paolo". Sulla vicenda indagano gli agenti della polizia. Le condizioni del 19enne non destano preoccupazione. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

