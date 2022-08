(Di giovedì 25 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAncora scatenati i ladri in. Durante la scorsa notte, a Cerreto Sannita, una famiglia ha denunciato unpresso la propria abitazione in via Cerreto. Sono stati sottratti monili d’oro dal valore ancora non quantificato. Sul posto sono giunti i carabinieri della locale compagnia per un sopralluogo. L’non era provvisto di sistema di allarme e di telecamere. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

anteprima24 : ** #Furto in valle telesina: ignoti portano via gioielli da un #Appartamento ** -

anteprima24.it

... gas e rifiuti dellaUmbra Servizi, accusata più volte di scarsa visione e scarsa ... Vus, terzodi rame in poche settimane: ladri in azione a CasoneErano a bordo di un'autovettura in via Fossa. Sono stati denunciati per tentato. Puoi ricevere le notizie de loStrillone.tv direttamente su Whats App. Memorizza il numero 334.919.32.78 e ... Furto in valle telesina: ignoti portano via gioielli da un appartamento Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Domenica sera gli agenti del Commissariato di Pompei, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Nolana II Traversa per la segnal ...