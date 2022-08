F1, il GP del Belgio potrebbe essere in calendario nel 2023 (Di giovedì 25 agosto 2022) La situazione va delineandosi. Nella giornata odierna è arrivata la conferma che il GP di Francia non sarà parte del calendario del Mondiale 2023 di F1. Un rapporto interrotto che, come ribadito dal CEO del Circus Stefano Domenicali, potrebbe comunque riprendere nei prossimi anni. Restano da chiarire alcune questioni per altri eventi tradizionali come il GP di Monaco e del Belgio. Sul circuito di Spa-Francorchamps, pagine di storia sono state scritte per la particolare e affascinante conformazione della pista nelle Ardenne. Con un numero di richieste crescente, al fine di essere parte dei giochi l’anno venturo, la F1 deve fare delle scelte. Ecco che la trattativa tra gli organizzatori di Spa e Domenicali è ancora in corso e vi potrebbero essere delle aperture. Ad ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 agosto 2022) La situazione va delineandosi. Nella giornata odierna è arrivata la conferma che il GP di Francia non sarà parte deldel Mondialedi F1. Un rapporto interrotto che, come ribadito dal CEO del Circus Stefano Domenicali,comunque riprendere nei prossimi anni. Restano da chiarire alcune questioni per altri eventi tradizionali come il GP di Monaco e del. Sul circuito di Spa-Francorchamps, pagine di storia sono state scritte per la particolare e affascinante conformazione della pista nelle Ardenne. Con un numero di richieste crescente, al fine diparte dei giochi l’anno venturo, la F1 deve fare delle scelte. Ecco che la trattativa tra gli organizzatori di Spa e Domenicali è ancora in corso e virodelle aperture. Ad ...

