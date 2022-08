Ex Milan: come cresce Dalot, nota positiva nel difficile momento del Manchester United (Di giovedì 25 agosto 2022) Un faro portoghese nella nebbia inglese. Nel balbettante avvio di stagione del Manchester United, reduce dalla doppia sconfitta con Brighton... Leggi su calciomercato (Di giovedì 25 agosto 2022) Un faro portoghese nella nebbia inglese. Nel balbettante avvio di stagione del, reduce dalla doppia sconfitta con Brighton...

