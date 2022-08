Elezioni | Conte | “Non escludo larghe intese | ma senza il M5s”

(Di giovedì 25 agosto 2022) ROMA – “Nonche ci saranno lee per questo dico: il voto al M5s sarà per realizzare gli impegni e gli obiettivi politici che stiamo indicando da tempo, per realizzare un’agenda di giustizia sociale ed ecologica”. Lo ha affermato il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe, in un’intervista a Radio Popolare. A chi gli chiedeva se, dopo il discorso di Draghi di ieri, ci fosse aria diha risposto: “Il fatto che non prevedrebbe il M5s non mi sorprenderebbe”. “Sì, purtroppo vedo un clima in cui ci si predispone, invece che alla chiarezza di un progetto politico per trasformare il Paese, con la complicità che spesso nei partiti ci sono professionisti della politica, ci si predispone già mentalmente nei discorsi, magari non ...

: "Letta e Meloni non sono le uniche alternative per l'Italia". Berlusconi: "Il problema dei duelli in tv non mi appassiona: sono scettico sui confronti in tv, spesso si trasformano in risse. ...Cosi Matteo Renzi, leader di Italia Viva, si esprime nella sua enews in vista delle... Renzi non risparmia Giuseppe. 'Breve storia triste. Giuseppecandida l'ex procuratore ... (Adnkronos) – "Nel kit del buon candidato Berlusconi suggerisce di attaccare Calenda e Renzi. Peccato, caro Cavaliere, peccato. Ma noi rispondiamo con le idee, non con gli attacchi personali". Cosi Ma ...