Corriere dello Sport – intesa col Marsiglia | è il vice-Vlahovic e non solo

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 25 agosto 2022) 2022-08-25 09:35:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dal CdS: TORINO – Il ballo sulle punte è giunto alla fine. Sarà Arek Milik il centravanti che la Juve metterà a disposizione di Max Allegri per completare l’attacco bianconero. Tra ieri e oggi gli ultimi passaggi per definire un accordo ormai raggiunto da qualche giorno, in attesa soltanto che la Juve decidesse di andare fino in fondo dopo le residue riflessioni sul fronte Memphis Depay. Una giornata trascorsa in contatto continuo con la dirigenza dell’Olympiquee con gli agenti di Milik, per limare quei dettagli lasciati in sospeso e che in ogni caso non hanno mai rappresentato un ostacolo. Così il polacco è pronto a sbarcare a Torino, magari già tra oggi e domani. Guarda la gallery La nuova Juve con Milik: la formazione di Allegri Milik, i dettagli In ...