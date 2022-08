Bayern | Nagelsmann | 'Girone duro | l'Inter si è rinforzata Poi c'è Lewandowski'

FcInterNewsit : Bayern, Nagelsmann inquadra l'Inter: 'Si è rinforzata bene, negli ultimi anni è cresciuta' - sportface2016 : #BayernMonaco #Nagelsmann dopo sorteggio #Champions: 'Con #Barcellona e #Inter girone pieno di sfide' - DVACMILAN : Il Salisburgo è squadra giovane, ma che gioca un bel calcio, libero e spensierato e se hanno la serata con la gamba… - sportli26181512 : Il gruppo dell'Inter è da incubo con Lewandowski e Mané. Il Viktoria Plzen non fa paura: Il gruppo dell'Inter è da… - GianniVaretto : RT @ETGazzetta: Nagelsmann e l'ossessione delle spie agli allenamenti: così sposta il campo! -

All .:. LA STELLA - Sadio Mané è l'uomo copertina del nuovoMonaco. Arrivato dal Liverpool per 32 milioni di euro, sulla carta è il sostituto di Lewandowski e ha già segnato quattro ...... non solo Mané di Elmar Bergonzini Sadio Mané, 30 anni, attaccante delMonaco. Getty Images ..., da sempre votato all'attacco, sembra aver anche trovato l'equilibrio giusto in difesa: ...Attraverso i canali ufficiali del Bayern Monaco, il tecnico ha commentato il sorteggio dei gironi di Champions League ...Il tecnico del Bayern Monaco, Julian Nagelsmann, ha commentato il sorteggio della fase a Gironi della Champions League 2022/2023 che ha visto i bavaresi inseriti nel gruppo con Barcellona, Inter e Vik ...