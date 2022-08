Addio a Joe E Tata di Beverly Hills 90210 | l’addio commosso dei suoi colleghi

(Di giovedì 25 agosto 2022) Joe E., l’indimenticabile Nat di, si è spento oggi a 85 anni. Il suo personaggio era il proprietario del Peach Pit, il locale dove i ragazzi della popolare serie si riunivano in ogni episodio. A darne il triste annuncio è stato proprio Ian Ziering, Steve nello show, che ha dato inizio ai messaggi di cordoglio per la scomparsa dell’attore.soffriva di Alzheimer dal 2018.a Joe E., aveva 85 anni Joe E.si è spento a 85 anni, dopo una lunga battaglia con l’Alzheimer. L’attore, reso celebre dal ruolo di Nat Bussichio in, è stato uno dei volti più amati della tv negli anni ’90. A dare il triste annuncio della sua scomparsa il collega e amico, ...

