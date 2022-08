A Roma tornano in servizio tutti i convogli della Metro C, Gualtieri: “Stiamo rimettendo in piedi il sistema” (Di giovedì 25 agosto 2022) Roma – Ansfisa, l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, ha autorizzato la riammissione in servizio dei treni della Linea C ad oggi sospesi dalla circolazione per difetto delle attività manutentive previste dai Manuali di uso e manutenzione dei costruttori. Lo rende noto il Campidoglio, sottolineando in una nota che l’Agenzia, valutata la situazione complessiva della flotta rotabili della linea, ha dunque condiviso le misure mitigative proposte nella relazione della Commissione tecnica atte a consentire il funzionamento in sicurezza dei treni, anche in relazione alla revisione quinquennale, secondo tipologia, periodicità e termini temporali indicati nella stessa relazione. Entro la fine del mese rientreranno quindi in ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 25 agosto 2022)– Ansfisa, l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, ha autorizzato la riammissione indei treniLinea C ad oggi sospesi dalla circolazione per difetto delle attività manutentive previste dai Manuali di uso e manutenzione dei costruttori. Lo rende noto il Campidoglio, sottolineando in una nota che l’Agenzia, valutata la situazione complessivaflotta rotabililinea, ha dunque condiviso le misure mitigative proposte nella relazioneCommissione tecnica atte a consentire il funzionamento in sicurezza dei treni, anche in relazione alla revisione quinquennale, secondo tipologia, periodicità e termini temporali indicati nella stessa relazione. Entro la fine del mese rientreranno quindi in ...

