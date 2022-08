Vittadini sferza i partiti | “Basta talk show | tornate a fare congressi e dite la verità”

(Di mercoledì 24 agosto 2022)in tv: i"devono partire dalladei fatti". Il Parlamento deve tornare "al centro" della vita politica. E i cittadini devono "essere coinvolti" nelle decisioni.che il lavoro è al centro dei vostri programmi "ma in questi anni non si è investito sul lavoro". Se continuate con questa "musica" come pensate di "recuperare quel 60% di disaffezione" alla politica? "Fate, la gente deve sentire il calore". Giorgioè durissimo con i rappresentanti dei principaliitaliani, arrivati al Meeting di Rimini per il tradizionale confronto dell'Intergruppo parlamentare per la Sussidiarietà. Il presidente della Fondazione per la Sussidiarietà li ha tutti "a portata di mano" a un mese dalle ...

Agenzia askanews

Questa persarebbe 'una rivoluzione', ma i partiti non la ascoltano. 'Noi non siamo i giudici dei partiti. I partiti sono fondamentali per la democrazia. Crediamo che la diversità in Italia ...Questa persarebbe 'una rivoluzione', ma i partiti non la ascoltano. 'Noi non siamo i giudici dei partiti. I partiti sono fondamentali per la democrazia. Crediamo che la diversità in Italia ... ##Meeting Rimini, Vittadini sferza i partiti, ma poi li ringrazia