Us Open, Zverev rinuncia a giocare: l’annuncio degli organizzatori (Di mercoledì 24 agosto 2022) Mancano pochi giorni agli spettacoli Us Open a New York, mentre si forma il tabellone dei partecipanti e alcuni tennisti danno il meglio nelle qualificazioni, uno di loro è costretto ad abbandonare il torneo prima dell’inizio. Alexander Zverev non ha ancora recuperato dall’infortunio accorso alla caviglia (leggi qui) e il tedesco deve dire addio allo Slam americano per questo 2022. Lo hanno annunciato gli organizzatori sulla pagina ufficiale Twitter della competizione: “Alexander Zverev si è ritirato dagli US Open”. Alexander Zverev has withdrawn from the US Open. Get well soon, Alex! pic.twitter.com/Yj12xO0mNl — US Open Tennis (@usOpen) August 22, 2022 (foto@AtpFinals-Facebook) Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 24 agosto 2022) Mancano pochi giorni agli spettacoli Usa New York, mentre si forma il tabellone dei partecipanti e alcuni tennisti danno il meglio nelle qualificazioni, uno di loro è costretto ad abbandonare il torneo prima dell’inizio. Alexandernon ha ancora recuperato dall’infortunio accorso alla caviglia (leggi qui) e il tedesco deve dire addio allo Slam americano per questo 2022. Lo hanno annunciato glisulla pagina ufficiale Twitter della competizione: “Alexandersi è ritirato dagli US”. Alexanderhas withdrawn from the US. Get well soon, Alex! pic.twitter.com/Yj12xO0mNl — USTennis (@us) August 22, 2022 (foto@AtpFinals-Facebook) Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le ...

