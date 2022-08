Uefa | le possibili sanzioni | multe a Juve e Milan | restrizioni sul mercato per Inter e Roma

cmdotcom : #Uefa, le possibili sanzioni per il #fairplayfinanziario: multe a #Juve e #Milan, restrizioni sul #calciomercato pe… - ivangallo80 : RT @CalcioFinanza: #Inter, #Juventus e #Roma nel mirino della #UEFA. Ecco cosa rischia chi viola il Fair Play Finanziario: la lista delle p… - ArmandaGelsomin : RT @CalcioFinanza: #Inter, #Juventus e #Roma nel mirino della #UEFA. Ecco cosa rischia chi viola il Fair Play Finanziario: la lista delle p… - Kdc1987Kdc : RT @CalcioFinanza: #Inter, #Juventus e #Roma nel mirino della #UEFA. Ecco cosa rischia chi viola il Fair Play Finanziario: la lista delle p… - enricosof : La notizia sulle possibili sanzioni UEFA ai ratti ed ai lupacchiotti, come per incanto sparita da alcuni portalo. R… -

... con la quale si è discusso innanzitutto del tema di giornata che riguarda lesanzioni da parte dellaai bianconeri: "Ci sono dei rumors a livello internazionale in merito ai parametri ...... con Real Madrid le tre ribelli della Superlega) d 'intesa constanno lavorando per adeguare i ... Lesanzioni per i club italiani Queste misure disciplinari non sono un fulmine e ciel ...Nell'edizione odierna il Corriere dello Sport fa i conti in chiave futura per la Fiorentina: calcolando i premi che la UEFA garantisce per passaggi del turno e vittoria e aggiungendo i ...Nell'edizione odierna il Corriere dello Sport fa i conti in chiave futura per la Fiorentina: calcolando i premi che la UEFA garantisce per passaggi del turno e vittoria e aggiungendo i ...