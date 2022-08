Ucraina: Mattarella a Zelensky, 'vicinanza Italia, brutale e ingiustificata aggressione russa' (Di mercoledì 24 agosto 2022) Roma, 24 ago. (Adnkronos) - "Nella ricorrenza della Festa Nazionale, desidero rinnovare, in quest'ora così drammatica, a lei e a tutti i suoi concittadini l'espressione più convinta di solidarietà, vicinanza e sostegno della Repubblica Italiana all'Ucraina, impegnata a fronteggiare la brutale e ingiustificata aggressione operata da parte della Federazione russa, contro la quale legittimamente resiste". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio a inviato al Presidente dell'Ucraina, Volodymyr Oleksandrovych Zelenskyy. "L'Italia sostiene fermamente l'integrità territoriale, la sovranità, l'indipendenza e la libertà del suo Paese, e ribadisce il suo impegno ad assistere il ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) Roma, 24 ago. (Adnkronos) - "Nella ricorrenza della Festa Nazionale, desidero rinnovare, in quest'ora così drammatica, a lei e a tutti i suoi concittadini l'espressione più convinta di solidarietà,e sostegno della Repubblicana all', impegnata a fronteggiare laoperata da parte della Federazione, contro la quale legittimamente resiste". Così il presidente della Repubblica, Sergio, in un messaggio a inviato al Presidente dell', Volodymyr Oleksandrovychy. "L'sostiene fermamente l'integrità territoriale, la sovranità, l'indipendenza e la libertà del suo Paese, e ribadisce il suo impegno ad assistere il ...

