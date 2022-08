Ucraina: Draghi, si eviti disastro nucleare (Di mercoledì 24 agosto 2022) "Non posso che associarmi alle parole del Santo Padre: si eviti un disastro nucleare" a Zaporizhzhia. Lo dice il premier Mario Draghi al Meeting Cl. Papa Francesco durante l'udienza generale aveva ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 24 agosto 2022) "Non posso che associarmi alle parole del Santo Padre: siun" a Zaporizhzhia. Lo dice il premier Marioal Meeting Cl. Papa Francesco durante l'udienza generale aveva ...

