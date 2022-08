Tutto pronto per Rtl 102.5 Power Hits Estate 2022 (Di mercoledì 24 agosto 2022) MILANO – che giunge alla sua sesta edizione. L’evento musicale più atteso dell’anno, che decreterà il Power Hit dell’Estate 2022, si svolgerà il 31 agosto all’Arena di Verona e sarà trasmesso in radiovisione dalle 20:45 su RTL 102.5, ed in streaming su RTL 102.5 Play. A reti unificate: Radio Zeta, Sky Uno, TV8 e NOW. A condurre la serata Paola Di Benedetto, Jody Cecchetto e Matteo Campese. Ecco l’elenco completo dei cantanti che si esibiranno: Alessandra Amoroso, Alfa, Ariete, Baby K, Blanco, Boomdabash & Annalisa, Carl Brave e Noemi, Coez, Darin, Elodie, Fabri Fibra & Maurizio Carucci, Fedez, Tananai, Mara Sattei, Follya, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Franco126 e Loredana Bertè, Fred De Palma, Ghali, Gianni Morandi, Irama, La Rappresentante di Lista, Madame, Malika Ayane, Marco Mengoni, Myss Keta, Pinguini Tattici ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 24 agosto 2022) MILANO – che giunge alla sua sesta edizione. L’evento musicale più atteso dell’anno, che decreterà ilHit dell’, si svolgerà il 31 agosto all’Arena di Verona e sarà trasmesso in radiovisione dalle 20:45 su RTL 102.5, ed in streaming su RTL 102.5 Play. A reti unificate: Radio Zeta, Sky Uno, TV8 e NOW. A condurre la serata Paola Di Benedetto, Jody Cecchetto e Matteo Campese. Ecco l’elenco completo dei cantanti che si esibiranno: Alessandra Amoroso, Alfa, Ariete, Baby K, Blanco, Boomdabash & Annalisa, Carl Brave e Noemi, Coez, Darin, Elodie, Fabri Fibra & Maurizio Carucci, Fedez, Tananai, Mara Sattei, Follya, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Franco126 e Loredana Bertè, Fred De Palma, Ghali, Gianni Morandi, Irama, La Rappresentante di Lista, Madame, Malika Ayane, Marco Mengoni, Myss Keta, Pinguini Tattici ...

