Sassuolo, Sky: "Irruzione per Bajrami, attenzione alla Fiorentina" (Di mercoledì 24 agosto 2022) Sassuolo Bajrami- Lavoro intenso per il Sassuolo di Dionisi, dopo la prova convincente in casa contro il Lecce. Lavoro a parte per un piccolo problema fisico per Pinamonti. Il Sassuolo continua la finestra estiva, dopo la cessione di Scamacca e quella di Raspadori, i Neroverdi hanno bisogno di un trequartista. Con Hamed Traorè, ancora fuori per un problema al piede, Carnevali cerca il profilo adatto per affiancere dietro Pinamonti. Sono stati sondati vari nomi, fino a qualche giorno fa Laurentiè sembrava quello più vicino ma, nelle ultime ore è cambiata la gerarchia. Infatti, il Sassuolo sta puntando fortemente un pupillo di Dionisi: stiamo parlando di Nedim Bajrami, trequartista dell'Empoli. La Fiorentina è molto forte sull'Albanese, però il club Toscano potrebbe ...

