Pogba | prosegue a rilento il recupero dell’infortunio

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Dopo la decisione di non operarsi procede aildi, che potrebbe tornare a disposizione forse solo dopo il mondiale Dopo aver deciso di non operarsi per mettere a rischio la partecipazione al Mondiale,ildi Paul. Secondo qaunto riportato da Tuttosport, ilprocede nel modo giusto, anche se a. Il rischio potrebbe essere quello di ritrovare il francese al massimo della forma a novembre, se non addirittura a gennaio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

