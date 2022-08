Pantaleo Corvino | ds Lecce | su Umtiti | “Tutto può succedere”

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Serie A – Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Sport: 24/08/2022 alle 12:08 est Il responsabile dell’area tecnica del club italiano ha lasciato le porte aperte all’incorporazione dei francesi Il Barça, che vuole liberarlo, continuerà a pagargli lo stipendio e riceverà dei bonus in base al suo numero di minuti il futuro di Samueleindicare Italia. Ilsesquadra recentemente promossa alla Una serie, oggi il destino più probabile dei francesi. Ne ha parlatoresponsabile dell’area tecnica del club italiano. “Non posso negarlo, è una notizia importante. È un’idea che abbiamo, come tante altre. Una volta che non viene smentita, è logico chepossa. A quel punto...

Alla fine della conferenza stampa di presentazione del difensore Marin Pongracic, il direttore generale dell'area tecnicaha fatto il punto della situazione: 'Voglio rimarcare lo sforzo che sta facendo questo club per lottare in maniera competitiva. Ci riusciremo. Meritiamo questo è lo meritano i nostri ...Commenta per primo, uomo mercato del Lecce , ha presentato in conferenza il nuovo acquisto Lameck Banda : 'Mi sembra importante dire che come spesso ci succede cerchiamo di trovare le risorse in casa, ...A margine della presentazione di Marin Pongracic, il direttore tecnico del Lecce Pantaleo Corvino ha parlato anche di calciomercato. UMTITI. “La trattativa va avanti. Noi avremmo preferito restasse se ...Pantaleo Corvino, direttore dell'area tecnica del Lecce, fa un po' di luce sulla trattativa Umtiti, difensore in forza al Barcellona.