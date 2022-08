NASpI settembre 2022: le date di pagamento e chi ne ha diritto (Di mercoledì 24 agosto 2022) NASpI settembre 2022: quando arrivano i pagamenti e chi ne ha diritto? Introdotta per gli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi a decorrere dal 1° maggio 2015, in sostituzione delle prestazioni ASpI e MiniASpI, la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (in sigla NASpI) si concretizza in un sostegno economico da parte dell’INPS in favore di coloro che si trovano privi di retribuzione perché senza lavoro. La NASpI (regolamentata dal Decreto – legislativo del 4 marzo 2015 numero 22) spetta, previa domanda, ai titolari di rapporto di lavoro subordinato, compresi: Apprendisti; Soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le stesse; Personale artistico con rapporto di lavoro subordinato; Dipendenti a tempo determinato delle pubbliche ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 24 agosto 2022): quando arrivano i pagamenti e chi ne ha? Introdotta per gli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi a decorrere dal 1° maggio 2015, in sostituzione delle prestazioni ASpI e MiniASpI, la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (in sigla) si concretizza in un sostegno economico da parte dell’INPS in favore di coloro che si trovano privi di retribuzione perché senza lavoro. La(regolamentata dal Decreto – legislativo del 4 marzo 2015 numero 22) spetta, previa domanda, ai titolari di rapporto di lavoro subordinato, compresi: Apprendisti; Soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le stesse; Personale artistico con rapporto di lavoro subordinato; Dipendenti a tempo determinato delle pubbliche ...

Rossana_Capo : @sciarlotta Non hai avuto incarico annuale? Fatto più contratti? Allora sì. La Naspi solitamente fine Agosto/settem… - iocambionome : RT @peppesta: Cara @INPS_it ho fatto la domanda #Naspi il 2 luglio, ma è ancora in lavorazione. Quei soldi sono vitali per me, ché ho due f… - peppesta : Cara @INPS_it ho fatto la domanda #Naspi il 2 luglio, ma è ancora in lavorazione. Quei soldi sono vitali per me, ch… - fisco24_info : Bonus 200 euro, dalle colf ai disoccupati: ecco chi deve fare domanda e chi no e quali sono i tempi: Per i lavorato… - sghi29 : Oggi parliamo di una cosa incresciosa da parte delle merde dell @INPS_it che nonostante gli avessi fatto un bonific… -