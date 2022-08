Milan | Pioli pronto allo ‘scontro’ con Mihajlovic | duello di calciomercato

Gazzetta_it : Lo stallo sul rinnovo, gli urlacci di Pioli: Leao, i motivi della falsa partenza #Milan - Gazzetta_it : 'Siate senza paura'. Le frasi motivazionali di #Pioli nel tunnel di San Siro #milan - AJMorales8792 : RT @theMilanZone_: Secondo Tuttosport ieri Vagnati ha telefonato a Massara chiedendogli un nuovo prestito di #Pobega. Il #Milan nei prossim… - MARCO196913 : RT @theMilanZone_: Secondo Tuttosport ieri Vagnati ha telefonato a Massara chiedendogli un nuovo prestito di #Pobega. Il #Milan nei prossim… - DanielsH796 : @gattusismo__ @milan_corner @Smashdevil_19 Come procede la conta amico? Ragnick a quanti trofei sta? Maldini e Pioli invece? -

La priorità delin questi ultimi giorni di calciomercato riguarda il centrocampo di. Le ultime su Vranckx del WolfsburgRinforzare il reparto mediano continua ad essere l'obiettivo primario delin ..."Se sono stato stupito dallo scudetto delSì e no. No, perché la rosa era più forte di quel ... che poi mi hanno passatosul pullman di ritorno da Sassuolo . Se mi sono mai pentito delle ...La fine del mercato si avvicina sempre di più la dirigenza rossonera ha ancora un paio di decisioni da prendere legate al mercato in entrata. L'obiettivo ...Il Milan continua a lavorare per blindare i pezzi pregiati della rosa rossonera: il prossimo della lista è Sandro Tonali.