LIVE Vuelta a Espana 2022 in DIRETTA: la Spagna torna a vincere dopo 2 anni con Soler, Molard nuovo leader (Di mercoledì 24 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LA CLASSIFICA GENERALE DELLA Vuelta LA CRONACA DELLA TAPPA DI OGGI 17.30 La nostra DIRETTA LIVE finisce qui. Grazie per aver seguito con noi la tappa numero 5 della Vuelta 2022. L’appuntamento è per domani, con il primo imperdibile arrivo in salita! 17.27 Grandissima giornata per Marc Soler. Prima è riuscito a rientrare da solo sui fuggitivi, poi sembrava finito sull’Alto del Vivero. Alla fine ha fatto valere la sua grande qualità in salita per andare a cercare un successo prestigiosissimo. 17.25 Questa la nuova top5 della classifica generale: 1 Molard Rudy Groupama – FDJ 16:07:22 2 WRIGHT Fred Bahrain – Victorious 0:02 3 ARNDT Nikias Team DSM 1:09 4 CRADDOCK Lawson Team BikeExchange – Jayco 2:27 5 ROGLI? Primož ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLALA CRONACA DELLA TAPPA DI OGGI 17.30 La nostrafinisce qui. Grazie per aver seguito con noi la tappa numero 5 della. L’appuntamento è per domani, con il primo imperdibile arrivo in salita! 17.27 Grandissima giornata per Marc. Prima è riuscito a rientrare da solo sui fuggitivi, poi sembrava finito sull’Alto del Vivero. Alla fine ha fatto valere la sua grande qualità in salita per andare a cercare un successo prestigiosissimo. 17.25 Questa la nuova top5 della classifica generale: 1Rudy Groupama – FDJ 16:07:22 2 WRIGHT Fred Bahrain – Victorious 0:02 3 ARNDT Nikias Team DSM 1:09 4 CRADDOCK Lawson Team BikeExchange – Jayco 2:27 5 ROGLI? Primož ...

