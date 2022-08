Juve, Milik sorpassa Depay: le cifre (Di mercoledì 24 agosto 2022) La Juventus cerca un attaccante sul mercato. Memphis Depay chiede troppo: un contratto biennale da 7,5 milioni di euro netti a stagione più... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 24 agosto 2022) Lantus cerca un attaccante sul mercato. Memphischiede troppo: un contratto biennale da 7,5 milioni di euro netti a stagione più...

_Morik92_ : Su #Milik, non si registrano passi in avanti tra #Juve ed #OM. I bianconeri, fino a questo momento, non hanno ancor… - AlfredoPedulla : #Fagioli, scatto #Samp su #Cremonese e #Monza. La #Juve cerca una soluzione per #Zakaria o #Arthur in modo da andar… - _Morik92_ : @xfilippomaria Da Marsiglia negano accordi già raggiunti, non l'interesse della Juve per il calciatore. Quando cess… - andrew8oo : @lucamassetti6 @FlashJ18 Fra pure per me ,io spammo sotto i post della juve da 1 set:DEPAY NON MILIK - hicsunt_leones_ : RT @Marco562017: Quindi prenderemo davvero #Milik Provo un senso di nausea incredibile, entusiasmo ai minimi termini, continuerò sempre e… -